Кадыров: помощь Запада солдатам ВСУ «тает в карманах властей»

23 июля 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Кадыров высмеял помощь Украине со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь украинским боевикам со стороны Запада должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей». В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. «Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, […]. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности… Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск. Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни считает, что одно известно точно — российские войска идут вперед, освобождая захваченные территории. «А вы продолжаете витать в своих облаках», — заключил он. Ранее стало известно о том, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Также Америка предоставит Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Помощь украинским боевикам со стороны Запада должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей». В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. «Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, […]. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности… Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск. Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни считает, что одно известно точно — российские войска идут вперед, освобождая захваченные территории. «А вы продолжаете витать в своих облаках», — заключил он. Ранее стало известно о том, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Также Америка предоставит Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.