Путин: РФ будет всеми средствами обеспечивать свои интересы

31 июля 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ обозначил свои интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет твердо и всеми средствами обеспечивать свои национальные интересы, которые обозначила в новой Морской доктрине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России [в новой Морской доктрине], и экономических, и жизненно-важных стратегических. Защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он может молниеносно ответить тем, кто посягнет на наши суверенитет и свободу», — сказало он. Трансляцию вела «Россия 24». Ранее Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Морскую доктрину было решено скорректировать с учетом текущей внешнеполитической ситуации в мире. Указ был подписан во время празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент страны принял парад по случаю праздника, пишет RT.

Россия будет твердо и всеми средствами обеспечивать свои национальные интересы, которые обозначила в новой Морской доктрине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России [в новой Морской доктрине], и экономических, и жизненно-важных стратегических. Защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он может молниеносно ответить тем, кто посягнет на наши суверенитет и свободу», — сказало он. Трансляцию вела «Россия 24». Ранее Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Морскую доктрину было решено скорректировать с учетом текущей внешнеполитической ситуации в мире. Указ был подписан во время празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент страны принял парад по случаю праздника, пишет RT.