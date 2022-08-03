Богатейшие олигархи РФ получили спецзадание после доклада Путину

Металлургию планируется восстановить к 2030 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производство стали к 2030 году должно вырасти на 6,4%, чтобы вернуть экспорт и потребление металла внутри страны на докризисный уровень. Об этом сообщается в проекте стратегии отрасли, которую разработал Минпромторг и представил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину.

«Потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта вернутся на уровни 2019—2020 годов к 2030-му. Но за счет замещения импорта производство стали к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по сравнению с тем же периодом», — пишет РБК со ссылкой на проект стратегии. Издание отмечает, что подлинность копии документа подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Согласно этой стратегии, адаптационный период будет до 2024—2025 годов, а восстановительный до 2030 года. Предполагается сначала принять меры для противодействия санкциям, а затем начать реализовать проекты, которые стимулируют потребление металла в РФ, а также уточнить потребности отрасли. На втором этапе начнут реализовывать новые проекты по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке энергоресурсов на новые рынки. К этому периоду Минпромторг хочет сформировать новые логистические цепочки и стабилизировать доходность металлургической отрасли.

Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ограничения затрагивают металлургическую отрасль. Евросоюз ограничил импорт стали и железа из РФ, пишет RT. Металлурги думают над ограничением выпуска продукции из-за проблем с экспортом, цитирует «Национальная служба новостей» гендиректора «Металлсервис-Групп» Олега Тюрпенко. Металлурги входят в топ-5 богатейших россиян по версии Forbes: Владимир Лисин (1-е место, НЛМК), Владимир Потанин (2-е место, «Норникель»), Алексей Мордашов (5-е место, «Северсталь»).