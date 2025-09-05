NBC: США планируют взять под контроль буферную зону на Украине

Соединенные Штаты могут взять на себя ведущую роль в наблюдении за возможной буферной зоной между Россией и Украиной в случае заключения мирного соглашения между странами. Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений среди военных представителей союзников Украины, включая США.
«Если соглашение будет достигнуто, Соединенные Штаты могли бы возглавить мониторинг буферной зоны благодаря своим технологическим возможностям, используя беспилотники, спутники и другие разведывательные средства», — пишет издание. При этом подчеркивается, что США будут координировать свои действия с другими странами, которые также получат доступ к информации и примут участие в наблюдении за зоной.
На данном этапе обсуждается возможность передачи охраны территории военным подразделениям стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. Американские войска размещаться на территории Украины не будут.
Ранее западные страны уже обсуждали варианты военной поддержки Украины, включая размещение европейских контингентов под управлением США и создание бесполетной зоны, однако американские власти подчеркивали, что не планируют отправлять свои войска на украинскую территорию. В совместных заявлениях США и Европы отмечалась готовность поддержать переговорный процесс по урегулированию конфликта, не раскрывая деталей возможных мер.
