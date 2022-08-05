Впавшего в кому главу Херсонской области перевозят в Москву

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Владимира Сальдо будут лечить в России Фото:

Главу Херсонской области Владимира Сальдо отправляют из Симферополя на лечение в Москву. Об этом рассказали в его пресс-службе.

«В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — указано в telegram-канале Сальдо.

О госпитализации Сальдо стало известно 5 августа. Причиной стали результаты медицинского обследования. Вместо него временно будет работать председатель местного правительства Сергей Елисеев, передает «Царьград». Позже Сальдо ввели в медикаментозную кому.

РФ контролирует Херсонскую область в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации. Власти региона планируют провести референдум для вхождения в состав России.

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Главу Херсонской области Владимира Сальдо отправляют из Симферополя на лечение в Москву. Об этом рассказали в его пресс-службе. «В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — указано в telegram-канале Сальдо. О госпитализации Сальдо стало известно 5 августа. Причиной стали результаты медицинского обследования. Вместо него временно будет работать председатель местного правительства Сергей Елисеев, передает «Царьград». Позже Сальдо ввели в медикаментозную кому. РФ контролирует Херсонскую область в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации. Власти региона планируют провести референдум для вхождения в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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