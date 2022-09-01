Европейцы обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в проблемах Европы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейцы разозлились на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что главы европейских государств помогают киевскому режиму, поставляя оружие и оказывая материальную помощь, в ущерб обычным гражданам этих стран. Так они отреагировали на материал о заявлении премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что даже после его ухода Британия продолжит поддерживать Украину и Зеленского в частности. Сама статья вышла в издании Daily Mail.

«Борис также сказал ему, что британский народ будет терпеть любую боль и столько, сколько потребуется, чтобы победить! Он не спросил ни одного человека в Британии, хотят ли они продолжать страдать. Напыщенный олух, уходи!», — отметил британец под ником Hollandpark. «Он дал Украине больше, чем сумма, которую нам дали в виде энергетического гранта», — согласен с ним гражданин Британии.

«Зеленский просто хочет, чтобы денежный кран продолжал работать», — написал один из пользователей. Однако злятся из-за происходящего не только люди, живущие в Соединенном Королевстве.

«Читал, что российская ядерная бомба Авангард летит со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Почему-то мне кажется, что они выигрывают. Почему бы нам не заключить стратегическое партнерство с Россией, у них самое лучшее оружие на планете. США рушатся, и ими управляет парень, который после каждого выступления врезается в стену», — предупредил читатель из Парижа.

«Санкции стали катастрофой для Европы. Наш политический класс своим высокомерием и наивностью породил нищету среди своих граждан. Российская экономика остается сильной», — обратил внимание на проблему мирового экономического кризиса комментатор из Польши.

«Время для мирного соглашения с Россией. НАТО и Запад уже много лет ее раздражают», — назвал виновных пользователь-британец.

«Меня всегда удивляло, как правительство может вдруг найти деньги, раздать их чужим, а когда своим нужно, они говорят, что денег нет. Это подобно тому, как мать отдает свою еду незнакомцам, а своему ребенку позволяет голодать», — подытожил канадец с ником JENNY.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля этого года. Основная причина — это конфликт в Донбассе, из-за которого украинские военные обстреливают мирных граждан этих республик. Российские войска освобождают регионы и спасают людей.