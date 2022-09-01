Политолог: Путин помог Тамбовщине после встречи с губернатором

Президент РФ Владимир Путин оказал помощь Тамбовской области, так как аргументы врио губернатора Максима Егорова по поводу необходимости поддержки региона со стороны государства оказались весомыми. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Ярослав Игнатовский.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах. В рамках него Тамбовская область получит более 662 млн рублей. Средства направят на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание новых мест в общеобразовательных организациях, на комплексное развитие сельских территорий, строительство и модернизацию спортивных объектов.
«Сумма в 662 млн рублей достаточно большая с одной стороны, но с другой, видимо, те аргументы, которые Егоров использовал во время своего общения с президентом, оказались весомыми для того, чтобы процесс был запущен оперативно. И это очень важно, потому что выборы закончатся, а насущные вопросы будут оставаться. Этим врио губернатора в первую очередь и занимается. Не простым популизмом, а делом доказывает свою жизнеспособность, эффективность, компетентность», — объяснил Ярослав Игнатовский.
Политолог напомнил, что глава государства высоко оценил темпы развития Тамбовской области. «Напомню, президент всегда традиционно встречается с врио губернатора, с теми, кто ведет свою кампанию, и всегда поддерживает какие-то внутренние инфраструктурные проекты. В принципе сегодня регион экономически развивается, глава государства отмечал, в частности, низкий уровень безработицы, рост промышленного производства, относительно невысокую долю аварийного жилья. Были просьбы, президент обещал помочь с системой водоснабжения, общественным транспортом. И мы сейчас видим дальнейший процесс», — добавил Игнатовский.
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Президент РФ Владимир Путин оказал помощь Тамбовской области, так как аргументы врио губернатора Максима Егорова по поводу необходимости поддержки региона со стороны государства оказались весомыми. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Ярослав Игнатовский. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах. В рамках него Тамбовская область получит более 662 млн рублей. Средства направят на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание новых мест в общеобразовательных организациях, на комплексное развитие сельских территорий, строительство и модернизацию спортивных объектов. «Сумма в 662 млн рублей достаточно большая с одной стороны, но с другой, видимо, те аргументы, которые Егоров использовал во время своего общения с президентом, оказались весомыми для того, чтобы процесс был запущен оперативно. И это очень важно, потому что выборы закончатся, а насущные вопросы будут оставаться. Этим врио губернатора в первую очередь и занимается. Не простым популизмом, а делом доказывает свою жизнеспособность, эффективность, компетентность», — объяснил Ярослав Игнатовский. Политолог напомнил, что глава государства высоко оценил темпы развития Тамбовской области. «Напомню, президент всегда традиционно встречается с врио губернатора, с теми, кто ведет свою кампанию, и всегда поддерживает какие-то внутренние инфраструктурные проекты. В принципе сегодня регион экономически развивается, глава государства отмечал, в частности, низкий уровень безработицы, рост промышленного производства, относительно невысокую долю аварийного жилья. Были просьбы, президент обещал помочь с системой водоснабжения, общественным транспортом. И мы сейчас видим дальнейший процесс», — добавил Игнатовский. Российский лидер Владимир Путин 16 августа провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. В ходе нее глава государства пообещал поддержать жизненно важные программы региона.