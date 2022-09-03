Военные РФ разгромили украинский десант с иностранными наемниками

Минобороны РФ: российские военные разгромили украинский десант с иностранными наемниками, предотвратив захват ЗАЭС
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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского
ВКС РФ уничтожили 10 иностранных наемников, заявили в Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что по украинскому десанту были нанесены удары четырьмя истребителями СУ-30 и двумя вертолетами КА-52, в результате чего было уничтожено 20 катеров и лодок противника.

«В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми. В том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено», — добавили в Минобороны.

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Российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что по украинскому десанту были нанесены удары четырьмя истребителями СУ-30 и двумя вертолетами КА-52, в результате чего было уничтожено 20 катеров и лодок противника. «В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми. В том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено», — добавили в Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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