Военные РФ разгромили украинский десант с иностранными наемниками

Минобороны РФ: российские военные разгромили украинский десант с иностранными наемниками, предотвратив захват ЗАЭС

03 сентября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

ВКС РФ уничтожили 10 иностранных наемников, заявили в Минобороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что по украинскому десанту были нанесены удары четырьмя истребителями СУ-30 и двумя вертолетами КА-52, в результате чего было уничтожено 20 катеров и лодок противника. «В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми. В том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено», — добавили в Минобороны.

Российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что по украинскому десанту были нанесены удары четырьмя истребителями СУ-30 и двумя вертолетами КА-52, в результате чего было уничтожено 20 катеров и лодок противника. «В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми. В том числе 10 иностранных наемников, 23 — ранено», — добавили в Минобороны.