Эрдоган предложил Путину сотрудничать по Запорожской АЭС

Турция может быть посредником в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине. Об этом сообщили в Reuters.
«Эрдоган сказал президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что его страна может сыграть роль посредника в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине», — уточнило издание, ссылаясь на офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. То есть, Турция готова стать сотрудником по ЗАЭС. Кроме того, лидеры двух стран также обсудили развитие экспорта украинского зерна и выразили решимость продолжить строительство АЭС «Аккую» в Турции.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине и роль МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
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