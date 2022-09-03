Эрдоган предложил Путину сотрудничать по Запорожской АЭС

Reuters: Эрдоган предложил Путину сотрудничество по Запорожской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Турция может быть партнером России в отношении ЗАЭС Фото:

Турция может быть посредником в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине. Об этом сообщили в Reuters.

«Эрдоган сказал президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что его страна может сыграть роль посредника в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине», — уточнило издание, ссылаясь на офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. То есть, Турция готова стать сотрудником по ЗАЭС. Кроме того, лидеры двух стран также обсудили развитие экспорта украинского зерна и выразили решимость продолжить строительство АЭС «Аккую» в Турции.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине и роль МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Турция может быть посредником в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине. Об этом сообщили в Reuters. «Эрдоган сказал президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что его страна может сыграть роль посредника в отношении Запорожской атомной электростанции в Украине», — уточнило издание, ссылаясь на офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. То есть, Турция готова стать сотрудником по ЗАЭС. Кроме того, лидеры двух стран также обсудили развитие экспорта украинского зерна и выразили решимость продолжить строительство АЭС «Аккую» в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине и роль МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...