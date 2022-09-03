Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

03 сентября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили Украину, миссию МАГСЭ и стамбульские соглашения Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине, роль МАГАСЭ на Запорожской АЭС и стамбульские соглашения о «зерновой ликвидации». Также Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине, роль МАГАСЭ на Запорожской АЭС и стамбульские соглашения о «зерновой ликвидации». Также Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.