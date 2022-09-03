Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин и Эрдоган обсудили Украину, миссию МАГСЭ и стамбульские соглашения
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию на Украине, роль МАГАСЭ на Запорожской АЭС и стамбульские соглашения о «зерновой ликвидации». Также Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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