Пушилин экстренно обратился к Путину 20 сентября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 + Денис Пушилин обратился к президенту РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее сообщение он написал в своем telegram-канале. «Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее сообщение он написал в своем telegram-канале. «Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям