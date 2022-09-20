Пушилин экстренно обратился к Путину

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин обратился к президенту РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее сообщение он написал в своем telegram-канале.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он.

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее сообщение он написал в своем telegram-канале. «Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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