Известны условия для получения максимального пособия по безработице

Стали известны условия для получения гражданами России максимального пособия по безработице. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Получить максимальное пособие по безработице могут люди, которые уволились в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработали хотя бы 26 недель», — пишет издание. Добавляют, что максимальная сумма пособия составляет 12 792 рубля, и в следующем году кабмин не планирует ее увеличивать. Одно из условий получения пособия это регистрация гражданина в службе занятости через портал «Работа в России» или госуслуг.
После регистрации у службы занятости есть 11 дней на поиск работы для человека. В случае, если место работы найти не удастся, назначается пособие в размере от 1500 до 12 792 рублей. Такие же условия в первые три месяца после регистрации и для людей пенсионного возраста. Но затем по истечению четырех месяцев они имеют право на пособие в 60 процентов заработка, но не больше 12 792 и не меньше 1500 рублей.
Ранее сообщалось о том, что в России хотят изменить суммы пособий по безработице. Правительство намерено уравнять пособия разным категориям безработных. Поэт и эссеист Дмитрий Воденников выражал мнение, что государство должно защитить своих граждан, ставших безработными, передавала «Национальная служба новостей».
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Стали известны условия для получения гражданами России максимального пособия по безработице. Об этом сообщает «Парламентская газета». «Получить максимальное пособие по безработице могут люди, которые уволились в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработали хотя бы 26 недель», — пишет издание. Добавляют, что максимальная сумма пособия составляет 12 792 рубля, и в следующем году кабмин не планирует ее увеличивать. Одно из условий получения пособия это регистрация гражданина в службе занятости через портал «Работа в России» или госуслуг. После регистрации у службы занятости есть 11 дней на поиск работы для человека. В случае, если место работы найти не удастся, назначается пособие в размере от 1500 до 12 792 рублей. Такие же условия в первые три месяца после регистрации и для людей пенсионного возраста. Но затем по истечению четырех месяцев они имеют право на пособие в 60 процентов заработка, но не больше 12 792 и не меньше 1500 рублей. Ранее сообщалось о том, что в России хотят изменить суммы пособий по безработице. Правительство намерено уравнять пособия разным категориям безработных. Поэт и эссеист Дмитрий Воденников выражал мнение, что государство должно защитить своих граждан, ставших безработными, передавала «Национальная служба новостей».