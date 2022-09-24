24 сентября 2022

Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

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Сергей Лавров призвал не вешать на РФ ярлык «отказников» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, не надо вешать на российскую сторону ярлык «отказников». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — сказал Лавров. По его словам, Киев прервал переговоры в середине лета. «Не надо на нас вешать ярлык отказников», — заключил министр.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе». В Кремле заявляли, что Москва не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, не надо вешать на российскую сторону ярлык «отказников». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube. «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — сказал Лавров. По его словам, Киев прервал переговоры в середине лета. «Не надо на нас вешать ярлык отказников», — заключил министр. Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе». В Кремле заявляли, что Москва не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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