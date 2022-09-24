Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

25 сентября 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров призвал не вешать на РФ ярлык «отказников» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не отказывается от переговоров с Украиной, не надо вешать на российскую сторону ярлык «отказников». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube. «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — сказал Лавров. По его словам, Киев прервал переговоры в середине лета. «Не надо на нас вешать ярлык отказников», — заключил министр. Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе». В Кремле заявляли, что Москва не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, не надо вешать на российскую сторону ярлык «отказников». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Rutube. «Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — сказал Лавров. По его словам, Киев прервал переговоры в середине лета. «Не надо на нас вешать ярлык отказников», — заключил министр. Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе». В Кремле заявляли, что Москва не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.