В Госдуме предложили изымать авто у россиян, бегущих от мобилизации

06 октября 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Олег Морозов предложил изымать брошенные авто россиян, покинувших страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российское законодательство срочно нуждается в поправке, которая позволит государству изымать в собственность транспортные средства граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе. С таким заявление выступил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Олег Морозов РИА «Новости». Он добавил, что можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявлять на него свои права. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. В связи с этим на границе России и Казахстана открыли мобильный призывной пункт. ГИБДД Северной Осетии приступила к эвакуации автомобилей, брошенных на границе с Россией, передает « Газета.ru ». Казахстанцы начали сами вывозить брошенные автомобили и продавать, дополняет MK.Ru .

Российское законодательство срочно нуждается в поправке, которая позволит государству изымать в собственность транспортные средства граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе. С таким заявление выступил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Олег Морозов РИА «Новости». Он добавил, что можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявлять на него свои права. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. В связи с этим на границе России и Казахстана открыли мобильный призывной пункт. ГИБДД Северной Осетии приступила к эвакуации автомобилей, брошенных на границе с Россией, передает «Газета.ru». Казахстанцы начали сами вывозить брошенные автомобили и продавать, дополняет MK.Ru.