Военный обозреватель: у США нет средств и сил на новое противостояние с Россией

09 октября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

США собираются конкурировать с Россией за влияние в Арктике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США планирует усилить влияние в Арктике и конкурировать с Россией, но у Вашингтона нет для этого ресурсов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский. «США осознают, что пока ни на йоту не преуспели в своих потугах закрепиться в Арктике. В апрельском отчете генерального инспектора Пентагона говорится, что американские военные не смогли подготовить свои арктические и субарктические базы к долгосрочным последствиям изменения климата в регионе, поскольку таяние льда и мерзлоты топит взлетно-посадочные полосы и повреждает объекты», — заявил Шарковский сайту argumenti.ru. По его словам, в случае развертывания военных действий в Арктике США не смогут задействовать «ничего существенного» из своих сил и средств. Ранее США представили новую стратегию развития в Арктике на ближайшие 10 лет. США собираются конкурировать с Китаем и Россией, но при этом стратегия предполагает сокращение рисков «нежелательной эскалации» с Москвой.

США планирует усилить влияние в Арктике и конкурировать с Россией, но у Вашингтона нет для этого ресурсов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский. «США осознают, что пока ни на йоту не преуспели в своих потугах закрепиться в Арктике. В апрельском отчете генерального инспектора Пентагона говорится, что американские военные не смогли подготовить свои арктические и субарктические базы к долгосрочным последствиям изменения климата в регионе, поскольку таяние льда и мерзлоты топит взлетно-посадочные полосы и повреждает объекты», — заявил Шарковский сайту argumenti.ru. По его словам, в случае развертывания военных действий в Арктике США не смогут задействовать «ничего существенного» из своих сил и средств. Ранее США представили новую стратегию развития в Арктике на ближайшие 10 лет. США собираются конкурировать с Китаем и Россией, но при этом стратегия предполагает сокращение рисков «нежелательной эскалации» с Москвой.