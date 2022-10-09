Военный обозреватель: у США нет средств и сил на новое противостояние с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
США собираются конкурировать с Россией за влияние в Арктике Фото:

США планирует усилить влияние в Арктике и конкурировать с Россией, но у Вашингтона нет для этого ресурсов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский.

«США осознают, что пока ни на йоту не преуспели в своих потугах закрепиться в Арктике. В апрельском отчете генерального инспектора Пентагона говорится, что американские военные не смогли подготовить свои арктические и субарктические базы к долгосрочным последствиям изменения климата в регионе, поскольку таяние льда и мерзлоты топит взлетно-посадочные полосы и повреждает объекты», — заявил Шарковский сайту argumenti.ru. По его словам, в случае развертывания военных действий в Арктике США не смогут задействовать «ничего существенного» из своих сил и средств.

Ранее США представили новую стратегию развития в Арктике на ближайшие 10 лет. США собираются конкурировать с Китаем и Россией, но при этом стратегия предполагает сокращение рисков «нежелательной эскалации» с Москвой.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

США планирует усилить влияние в Арктике и конкурировать с Россией, но у Вашингтона нет для этого ресурсов. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шарковский. «США осознают, что пока ни на йоту не преуспели в своих потугах закрепиться в Арктике. В апрельском отчете генерального инспектора Пентагона говорится, что американские военные не смогли подготовить свои арктические и субарктические базы к долгосрочным последствиям изменения климата в регионе, поскольку таяние льда и мерзлоты топит взлетно-посадочные полосы и повреждает объекты», — заявил Шарковский сайту argumenti.ru. По его словам, в случае развертывания военных действий в Арктике США не смогут задействовать «ничего существенного» из своих сил и средств. Ранее США представили новую стратегию развития в Арктике на ближайшие 10 лет. США собираются конкурировать с Китаем и Россией, но при этом стратегия предполагает сокращение рисков «нежелательной эскалации» с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...