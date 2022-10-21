21 октября 2022

Депутат Госдумы Милонов призвал показать всему миру удары ВСУ по населению Херсона

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Западные страны блокируют российские СМИ — чтобы люди не видели правды, заявил Милонов Фото:
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Необходимо показать всему миру кадры украинских ударов по гражданскому населению Херсона из HIMARS. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Украина смирилась с тем, что Херсон уже никогда не будет украинским. То, как они целенаправленно бьют по гражданскому населению, эти кадры нужно показывать всему миру!», — написал Милонов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, Запад блокирует российские СМИ, «чтобы люди не видели правды».

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате этого удара погибли мирные жители. Пострадавших около десяти.

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Необходимо показать всему миру кадры украинских ударов по гражданскому населению Херсона из HIMARS. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Украина смирилась с тем, что Херсон уже никогда не будет украинским. То, как они целенаправленно бьют по гражданскому населению, эти кадры нужно показывать всему миру!», — написал Милонов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, Запад блокирует российские СМИ, «чтобы люди не видели правды». Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате этого удара погибли мирные жители. Пострадавших около десяти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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