Депутат Госдумы Милонов призвал показать всему миру удары ВСУ по населению Херсона

22 октября 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Западные страны блокируют российские СМИ — чтобы люди не видели правды, заявил Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо показать всему миру кадры украинских ударов по гражданскому населению Херсона из HIMARS. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Украина смирилась с тем, что Херсон уже никогда не будет украинским. То, как они целенаправленно бьют по гражданскому населению, эти кадры нужно показывать всему миру!», — написал Милонов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, Запад блокирует российские СМИ, «чтобы люди не видели правды». Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате этого удара погибли мирные жители. Пострадавших около десяти.

Необходимо показать всему миру кадры украинских ударов по гражданскому населению Херсона из HIMARS. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Украина смирилась с тем, что Херсон уже никогда не будет украинским. То, как они целенаправленно бьют по гражданскому населению, эти кадры нужно показывать всему миру!», — написал Милонов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, Запад блокирует российские СМИ, «чтобы люди не видели правды». Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области. В ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, 11 из которых были сбиты. В результате этого удара погибли мирные жители. Пострадавших около десяти.