Историк Болтенков: удары РФ затруднили военные перевозки Украины

02 ноября 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Повреждение ключевых железнодорожных мостов усложнит работу ВФУ, заявил Дмитрий Болтенков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары российских военных по критической инфраструктуре Украины принесли ощутимые результаты. Такое мнение высказал военный историк Дмитрий Болтенков. «Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. <…> В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по „железке“ украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы» — заявил «Известиям» Дмитрий Болтенков. Болтенков также предположил, что повреждение ключевых железнодорожных мостов способно значительно затруднить военные перевозки. Эксперт считает, что проведение подобных мероприятий в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра ощутимо усложнит работу ВФУ. Ранее сообщалось, что российские военные разрушили систему управления ВСУ. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга также сообщил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Помимо этого нарушено производство на Военно-промышленных комплексах Украины.

Удары российских военных по критической инфраструктуре Украины принесли ощутимые результаты. Такое мнение высказал военный историк Дмитрий Болтенков. «Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. <…> В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по „железке“ украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы» — заявил «Известиям» Дмитрий Болтенков. Болтенков также предположил, что повреждение ключевых железнодорожных мостов способно значительно затруднить военные перевозки. Эксперт считает, что проведение подобных мероприятий в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра ощутимо усложнит работу ВФУ. Ранее сообщалось, что российские военные разрушили систему управления ВСУ. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга также сообщил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Помимо этого нарушено производство на Военно-промышленных комплексах Украины.