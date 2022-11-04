Путин пообещал упростить выдачу документов беженцам с Украины

Россия сделает все для того, чтобы поддержать беженцев из Харьковской и других областей, заявил Путин
новость из сюжетаБеженцы с Донбасса и Украины
Для людей, которые желают стать гражданами России, разрабатываются меры по упрощению получения документов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас мы над этим работаем (над упрощением процедуры получения документов для беженцев — прим. URA.RU). Я знаю, что очень много людей из Харьковской области разными путями стараются попасть в Россию. Сделаем все для того, чтобы их поддержать», — сказал президент в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».
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