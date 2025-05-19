В Ростовской области введен режим ЧС из-за весенних заморозков

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с угрозами посевам из-за весенних заморозков. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
«Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — рассказал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. За счет введенного режима предприниматели, занятые сельским хозяйством, смогут получить страховки, если их урожай пострадает от заморозков. Точный ущерб сейчас выясняется.
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