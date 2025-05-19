В Ростовской области введен режим ЧС из-за весенних заморозков

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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
Ростовские аграрии могут потерять урожай Фото:

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с угрозами посевам из-за весенних заморозков. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — рассказал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. За счет введенного режима предприниматели, занятые сельским хозяйством, смогут получить страховки, если их урожай пострадает от заморозков. Точный ущерб сейчас выясняется.

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В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с угрозами посевам из-за весенних заморозков. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь. «Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — рассказал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. За счет введенного режима предприниматели, занятые сельским хозяйством, смогут получить страховки, если их урожай пострадает от заморозков. Точный ущерб сейчас выясняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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