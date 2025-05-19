Российский штурмовик, старший сержант Рамазан Закарьяев с позывным Казбек почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком в Харьковской области. Об этом сообщают telegram-каналы. За 29 дней без еды, воды и медицинской помощи военнослужащий из Махачкалы сумел выжить в экстремальных условиях и самостоятельно выбраться из окружения.
«Штурмовик из 136-й бригады почти месяц прятался от французских наемников под подбитым танком в Харьковской области. 29 дней без еды, воды и медпомощи — старший сержант Рамазан Закарьяев с позывным Казбек из Махачкалы пережил ад на земле», — пишет telegram-канал Mash.
В апреле подразделение Казбека, состоящее из 30 штурмовиков, вошло на позиции в районе села Тихое, где попало под интенсивный обстрел. В живых остались лишь двое. Сначала он укрывался вместе с другим военнослужащим, однако на 10-ый день его спутник был убит, и Рамазан оказался в полном одиночестве. Для выживания ему приходилось собирать дождевую воду в бутылку. Он проявил стойкость, дожидаясь подходящего момента, и в итоге сумел самостоятельно выйти к своим.
После выхода из укрытия Закарьяева приютил односельчанин в одном из блиндажей, оказал первую помощь и помог выбраться с позиции. Все время, пока шли поиски бойца, его мать обращалась к военным с просьбой найти сына. В настоящее время Закарьяев находится в госпитале, угрозы его жизни нет.
Ранее штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко на протяжении трех суток находился в районе Александрополя в тылу украинских подразделений, осуществляя корректировку артиллерийского огня по позициям ВСУ. По его словам, такие действия способствовали ослаблению сил ВСУ на подступах к населенному пункту, что позволило российской пехоте занять обозначенные рубежи, пишет RT.
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