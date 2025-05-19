Мирошник: Россия и Украина обсудят условия прекращения огня в закрытом режиме

Россия и Украина договорились обсудить условия возможного прекращения огня в закрытом режиме. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«Была достигнута договоренность, что условия введения режима прекращения огня, точнее, предложения сторон будут рассматриваться в рамках контактной группы», — поделился Мирошник в эфире телеканала «Россия 24». Ожидается, что переговоры пройдут без публичного освещения.
В ходе первой встречи, которая прошла в Стамбуле, стороны достигли принципиальной договоренности о необходимости детального обсуждения «нюансов» и «механизмов» прекращения огня. По словам Мирошника, сейчас Россия и Украина готовят свои предложения, которые будут обсуждаться в том же закрытом формате. Главная задача — выработать такие условия, которые станут шагом к миру, а не спровоцируют новую эскалацию конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Переговоры между делегациями России и Украины ожидались 15 мая, однако первый контакт не состоялся. На следующий день стороны провели встречу, которая длилась почти два часа. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000» и о готовности представить свое видение условий прекращения огня.
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