В Сумской области Украины прошла масштабная эвакуация

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В Сумской области проводят эвакуацию более половины жителей
В Сумской области проводят эвакуацию более половины жителей Фото:

В Сумской области Украины завершена эвакуация почти 65% населения из 202 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров

«Эвакуировано почти 65% населения, это около 56 тысяч человек. 804 ребенка, которые подлежали обязательной эвакуации, эвакуированы», — сообщил Олег Григоров, его слова приводит украинское издание «Общественное. Сумы». Он уточнил, что обязательной эвакуации подлежат 202 населенных пункта региона. Однако точное количество жителей этих населенных пунктов и сроки проведения операции глава администрации не назвал.

Ранее украинские власти неоднократно объявляли о принудительной и обязательной эвакуации граждан в разных регионах страны, в том числе в Авдеевке Донецкой области и на территории Харьковской области. Из отдельных районов страны вывозятся, в первую очередь, дети и пожилые люди, однако часть жителей предпочитает оставаться. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России, а областной центр находится в непосредственной близости от государственной границы.

После освобождения президент РФ Владимир Путин сообщал о создании буферной зоны в Сумской области. Российская армия освобождает приграничные зоны от формирований ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Курской области и возможные террористические провокации украинской армии на границе данного региона.

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В Сумской области Украины завершена эвакуация почти 65% населения из 202 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров «Эвакуировано почти 65% населения, это около 56 тысяч человек. 804 ребенка, которые подлежали обязательной эвакуации, эвакуированы», — сообщил Олег Григоров, его слова приводит украинское издание «Общественное. Сумы». Он уточнил, что обязательной эвакуации подлежат 202 населенных пункта региона. Однако точное количество жителей этих населенных пунктов и сроки проведения операции глава администрации не назвал. Ранее украинские власти неоднократно объявляли о принудительной и обязательной эвакуации граждан в разных регионах страны, в том числе в Авдеевке Донецкой области и на территории Харьковской области. Из отдельных районов страны вывозятся, в первую очередь, дети и пожилые люди, однако часть жителей предпочитает оставаться. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России, а областной центр находится в непосредственной близости от государственной границы. После освобождения президент РФ Владимир Путин сообщал о создании буферной зоны в Сумской области. Российская армия освобождает приграничные зоны от формирований ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Курской области и возможные террористические провокации украинской армии на границе данного региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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