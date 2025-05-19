В Сумской области Украины завершена эвакуация почти 65% населения из 202 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров
«Эвакуировано почти 65% населения, это около 56 тысяч человек. 804 ребенка, которые подлежали обязательной эвакуации, эвакуированы», — сообщил Олег Григоров, его слова приводит украинское издание «Общественное. Сумы». Он уточнил, что обязательной эвакуации подлежат 202 населенных пункта региона. Однако точное количество жителей этих населенных пунктов и сроки проведения операции глава администрации не назвал.
Ранее украинские власти неоднократно объявляли о принудительной и обязательной эвакуации граждан в разных регионах страны, в том числе в Авдеевке Донецкой области и на территории Харьковской области. Из отдельных районов страны вывозятся, в первую очередь, дети и пожилые люди, однако часть жителей предпочитает оставаться. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России, а областной центр находится в непосредственной близости от государственной границы.
После освобождения президент РФ Владимир Путин сообщал о создании буферной зоны в Сумской области. Российская армия освобождает приграничные зоны от формирований ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Курской области и возможные террористические провокации украинской армии на границе данного региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.