15 ноября российские военные взяли Опытное под свой контроль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные 15 ноября взяли под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российской армии освободили Опытное», — сообщил корреспондент URA.RU. Он отметил, что, несмотря на контроль территории поселка российскими военными, Опытное все еще подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, передает RT. В ведомстве уточнили, что Павловка была взята российскими военными «в результате упорных боев».
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