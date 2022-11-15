Поселок Опытное в ДНР перешел под контроль российских военных. Видео

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Докучаевск. ДНР, армия, военные, донбасс, танк, днр
15 ноября российские военные взяли Опытное под свой контроль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные 15 ноября взяли под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российской армии освободили Опытное», — сообщил корреспондент URA.RU. Он отметил, что, несмотря на контроль территории поселка российскими военными, Опытное все еще подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, передает RT. В ведомстве уточнили, что Павловка была взята российскими военными «в результате упорных боев».

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Российские военные 15 ноября взяли под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке российской армии освободили Опытное», — сообщил корреспондент URA.RU. Он отметил, что, несмотря на контроль территории поселка российскими военными, Опытное все еще подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины. Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР, передает RT. В ведомстве уточнили, что Павловка была взята российскими военными «в результате упорных боев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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