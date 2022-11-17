17 ноября 2022

«Ведомости»: детей мобилизованных россиян пригласят на губернаторские елки

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Новогодняя елка в Кремле. Москва, сцена, дед мороз и снегурочка, представление, новогоднее представление
Акцент праздничных мероприятий установят на помощи семьям мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Детей мобилизованных и проживающих на новых территориях пригласят на губернаторские елки. Об этом сообщили в правительствах нескольких регионов.

«Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, Есть установка на празднование, но „без излишеств“», — ссылаются сразу на три источника в руководстве регионов РФ «Ведомости».

По данным газеты, окончательное решение о том, каким станет предстоящее празднование Нового года, примут в ближайшее время. Собеседники сайта сообщили, что аналитики уже изучили настроения людей и собрали варианты лучших практик, чтобы предоставить местным чиновникам рекомендации на этот счет.

Так, один из регионов Северного Кавказа решил использовать старые ресурсы и не расходовать дополнительные средства на организацию праздничных мероприятий. По заявлению источника, близкого к мэрии Москвы, большие концерты также не планируются. В большинстве регионов предложили провести благотворительные праздники для оказания помощи семьям мобилизованных.

Ранее сообщалось, что несколько детей из Волновахского района ДНР посетят губернаторскую елку в ЯНАО. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Детей мобилизованных и проживающих на новых территориях пригласят на губернаторские елки. Об этом сообщили в правительствах нескольких регионов. «Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, Есть установка на празднование, но „без излишеств“», — ссылаются сразу на три источника в руководстве регионов РФ «Ведомости». По данным газеты, окончательное решение о том, каким станет предстоящее празднование Нового года, примут в ближайшее время. Собеседники сайта сообщили, что аналитики уже изучили настроения людей и собрали варианты лучших практик, чтобы предоставить местным чиновникам рекомендации на этот счет. Так, один из регионов Северного Кавказа решил использовать старые ресурсы и не расходовать дополнительные средства на организацию праздничных мероприятий. По заявлению источника, близкого к мэрии Москвы, большие концерты также не планируются. В большинстве регионов предложили провести благотворительные праздники для оказания помощи семьям мобилизованных. Ранее сообщалось, что несколько детей из Волновахского района ДНР посетят губернаторскую елку в ЯНАО. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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