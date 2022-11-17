«Ведомости»: детей мобилизованных россиян пригласят на губернаторские елки

18 ноября 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Акцент праздничных мероприятий установят на помощи семьям мобилизованных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Детей мобилизованных и проживающих на новых территориях пригласят на губернаторские елки. Об этом сообщили в правительствах нескольких регионов. «Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, Есть установка на празднование, но „без излишеств“», — ссылаются сразу на три источника в руководстве регионов РФ «Ведомости». По данным газеты, окончательное решение о том, каким станет предстоящее празднование Нового года, примут в ближайшее время. Собеседники сайта сообщили, что аналитики уже изучили настроения людей и собрали варианты лучших практик, чтобы предоставить местным чиновникам рекомендации на этот счет. Так, один из регионов Северного Кавказа решил использовать старые ресурсы и не расходовать дополнительные средства на организацию праздничных мероприятий. По заявлению источника, близкого к мэрии Москвы, большие концерты также не планируются. В большинстве регионов предложили провести благотворительные праздники для оказания помощи семьям мобилизованных. Ранее сообщалось, что несколько детей из Волновахского района ДНР посетят губернаторскую елку в ЯНАО. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Детей мобилизованных и проживающих на новых территориях пригласят на губернаторские елки. Об этом сообщили в правительствах нескольких регионов. «Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, Есть установка на празднование, но „без излишеств“», — ссылаются сразу на три источника в руководстве регионов РФ «Ведомости». По данным газеты, окончательное решение о том, каким станет предстоящее празднование Нового года, примут в ближайшее время. Собеседники сайта сообщили, что аналитики уже изучили настроения людей и собрали варианты лучших практик, чтобы предоставить местным чиновникам рекомендации на этот счет. Так, один из регионов Северного Кавказа решил использовать старые ресурсы и не расходовать дополнительные средства на организацию праздничных мероприятий. По заявлению источника, близкого к мэрии Москвы, большие концерты также не планируются. В большинстве регионов предложили провести благотворительные праздники для оказания помощи семьям мобилизованных. Ранее сообщалось, что несколько детей из Волновахского района ДНР посетят губернаторскую елку в ЯНАО. После начала спецоперации к России были присоединены новые регионы. Среди них — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.