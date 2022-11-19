В подконтрольной Киеву части Запорожья пропало отопление

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Клипарт. Магнитогорск, ток, колючая проволока, напряжение, подстанция, электричество, опора лэп
Старух отметил, что аварийные службы уже ведут необходимые работы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В части Запорожской области, находящейся под контролем украинской армии, пропало отопление. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух.

«Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — написал Старух в своем telegram-канале. Он добавил, что аварийные службы уже ведут необходимые работы, а в 23:00 теплоснабжение в регионе будет возобновлено полностью.

Ранее, в результате ударов Вооруженных сил России по «объектам критической инфраструктуры Украины», в стране возникали перебои с электричеством. В украинских регионах тогда вводилось почасовое отключение света.

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В части Запорожской области, находящейся под контролем украинской армии, пропало отопление. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух. «Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — написал Старух в своем telegram-канале. Он добавил, что аварийные службы уже ведут необходимые работы, а в 23:00 теплоснабжение в регионе будет возобновлено полностью. Ранее, в результате ударов Вооруженных сил России по «объектам критической инфраструктуры Украины», в стране возникали перебои с электричеством. В украинских регионах тогда вводилось почасовое отключение света.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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