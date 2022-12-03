Кулеба: украинские посольства по всему миру получили 17 писем со взрывчаткой или частями животных

03 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Украинских дипломатов пытаются запугать с помощью писем, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Украинским дипломатам по всему миру в качестве запугивания отправляют письма-бомбы, а также письма содержащие части животных. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней», — цитирует министра американский телеканал CNN . По мнению главы МИД Украины, это делается ради того, чтобы посеять страх и запугать украинских чиновников. Кулеба отметил, что это началось сразу после взрыва у посольства Украины в столице Испании Мадриде. Ранее, 30 ноября, один человек оказался ранен в результате взрыва у украинского посольства в Мадриде. Власти Испании назвали этот инцидент, как предполагаемы теракт, передает телеканал 360. Испанские СМИ сообщают, что взрыв мог произойти после вскрытия одного из писем, пишет Nation News.

Украинским дипломатам по всему миру в качестве запугивания отправляют письма-бомбы, а также письма содержащие части животных. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней», — цитирует министра американский телеканал CNN. По мнению главы МИД Украины, это делается ради того, чтобы посеять страх и запугать украинских чиновников. Кулеба отметил, что это началось сразу после взрыва у посольства Украины в столице Испании Мадриде. Ранее, 30 ноября, один человек оказался ранен в результате взрыва у украинского посольства в Мадриде. Власти Испании назвали этот инцидент, как предполагаемы теракт, передает телеканал 360. Испанские СМИ сообщают, что взрыв мог произойти после вскрытия одного из писем, пишет Nation News.