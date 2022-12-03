Кулеба: украинские посольства по всему миру получили 17 писем со взрывчаткой или частями животных

Украинским дипломатам по всему миру в качестве запугивания отправляют письма-бомбы, а также письма содержащие части животных. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней», — цитирует министра американский телеканал CNN. По мнению главы МИД Украины, это делается ради того, чтобы посеять страх и запугать украинских чиновников. Кулеба отметил, что это началось сразу после взрыва у посольства Украины в столице Испании Мадриде.
Ранее, 30 ноября, один человек оказался ранен в результате взрыва у украинского посольства в Мадриде. Власти Испании назвали этот инцидент, как предполагаемы теракт, передает телеканал 360. Испанские СМИ сообщают, что взрыв мог произойти после вскрытия одного из писем, пишет Nation News.
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Украинским дипломатам по всему миру в качестве запугивания отправляют письма-бомбы, а также письма содержащие части животных. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней», — цитирует министра американский телеканал CNN. По мнению главы МИД Украины, это делается ради того, чтобы посеять страх и запугать украинских чиновников. Кулеба отметил, что это началось сразу после взрыва у посольства Украины в столице Испании Мадриде. Ранее, 30 ноября, один человек оказался ранен в результате взрыва у украинского посольства в Мадриде. Власти Испании назвали этот инцидент, как предполагаемы теракт, передает телеканал 360. Испанские СМИ сообщают, что взрыв мог произойти после вскрытия одного из писем, пишет Nation News.