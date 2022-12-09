Экономист Арский: Россия избежала взлета инфляции до 60%

10 декабря 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

России грозил удар по экономике, как в 1998 году сказал Александр Арский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский. «Правительству в текущих условиях (мировой энергетический кризис и проведение специальной операции), весьма эффективно удалось стабилизировать национальную экономику. В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года», — сказал Александр Арский. По его словам, инфляция продолжит снижаться в России. «Ее объявленный размер 2022 года составляет 12-13%. Показатель фактической, как и объявленной инфляции будет снижаться в 2023 году. Успехом будет, если правительству удастся удержать этот показатель в пределах 10%», — отметил кандидат экономических наук. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ есть тенденция к снижению инфляции. В октябре показатель составил 12,63%. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что инфляция в стране находится под контролем.

России удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский. «Правительству в текущих условиях (мировой энергетический кризис и проведение специальной операции), весьма эффективно удалось стабилизировать национальную экономику. В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года», — сказал Александр Арский. По его словам, инфляция продолжит снижаться в России. «Ее объявленный размер 2022 года составляет 12-13%. Показатель фактической, как и объявленной инфляции будет снижаться в 2023 году. Успехом будет, если правительству удастся удержать этот показатель в пределах 10%», — отметил кандидат экономических наук. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ есть тенденция к снижению инфляции. В октябре показатель составил 12,63%. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что инфляция в стране находится под контролем.