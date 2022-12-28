NYT назвала невозможным план Кулебы по мирному саммиту

Мирные переговоры между Россией и Украиной, в том числе и в рамках мирного саммита, предложенного украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на данный момент невозможны. Об этом пишет The New Tork Times.
«Любой реальный мирный процесс остается отдаленным, по крайней мере, пока обе стороны считают, что они могут получить больше в военном отношении», — пишет издание, отмечая, что сейчас, несмотря на заявления украинской стороны о мирном саммите, солдаты Вооруженных сил Украины «пытаются отбить восточный город Кременная». Точку зрения журналистов поддержала и профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гервас, отметив, что до мирных переговоров между сторонами «могут пройти месяцы и месяцы».
Ранее Кулеба заявлял о готовности Украины провести мирный саммит в конце февраля на площадке Организации Объединенных Наций. По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш в рамках саммита мог бы выступить в роли посредника.
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Мирные переговоры между Россией и Украиной, в том числе и в рамках мирного саммита, предложенного украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на данный момент невозможны. Об этом пишет The New Tork Times. «Любой реальный мирный процесс остается отдаленным, по крайней мере, пока обе стороны считают, что они могут получить больше в военном отношении», — пишет издание, отмечая, что сейчас, несмотря на заявления украинской стороны о мирном саммите, солдаты Вооруженных сил Украины «пытаются отбить восточный город Кременная». Точку зрения журналистов поддержала и профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гервас, отметив, что до мирных переговоров между сторонами «могут пройти месяцы и месяцы». Ранее Кулеба заявлял о готовности Украины провести мирный саммит в конце февраля на площадке Организации Объединенных Наций. По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш в рамках саммита мог бы выступить в роли посредника.