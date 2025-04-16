Глава ФАДН рассказал о системе предупреждения межнациональных конфликтов в РФ

Глава ФАДН: 45% негатива о межнацинальных конфликтах пришли из-за рубежа
© Служба новостей «URA.RU»
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Баринов заявил, что в 2024 году удалось предотвратить эскалацию большинства потенциальных межнациональных конфликтов
Баринов заявил, что в 2024 году удалось предотвратить эскалацию большинства потенциальных межнациональных конфликтов Фото:

Ключевым элементом системы предупреждения конфликтов в этноконфессиональной сфере страны стал Ситуационный центр ФАДН России. А его основной инструмент — государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных отношений. Об этом заявил глава ведомства Игорь Баринов на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам национальностей России, приуроченном к юбилею ведомства.

«Ежегодно системой мониторинга отслеживается порядка 7 млн информационных сообщений из более чем 300 тыс. источников. По данным Ситцентра системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тыс. негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа», — отметил Баринов.

По его словам, благодаря слаженной работе ФАДН, регионов и силового блока в 2024 году удалось предотвратить эскалацию большинства потенциальных конфликтных ситуаций. В итоге было возбуждено 170 уголовных и 25 административных дел. Отмечается, что с самым серьезным информационным давлением сталкиваются субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

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Ключевым элементом системы предупреждения конфликтов в этноконфессиональной сфере страны стал Ситуационный центр ФАДН России. А его основной инструмент — государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных отношений. Об этом заявил глава ведомства Игорь Баринов на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам национальностей России, приуроченном к юбилею ведомства. «Ежегодно системой мониторинга отслеживается порядка 7 млн информационных сообщений из более чем 300 тыс. источников. По данным Ситцентра системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тыс. негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа», — отметил Баринов. По его словам, благодаря слаженной работе ФАДН, регионов и силового блока в 2024 году удалось предотвратить эскалацию большинства потенциальных конфликтных ситуаций. В итоге было возбуждено 170 уголовных и 25 административных дел. Отмечается, что с самым серьезным информационным давлением сталкиваются субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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