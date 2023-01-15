Политолог Межуев: поправки в Конституцию позволили властям индексировать выплаты россиянам

15 января 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Поправки в Конституцию закрепили понимание, какой должна быть семья в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поправки в Конституции, принятые в России в 2020 году, помогли защитить традиционное понимание семьи, а также обеспечить постоянную индексацию выплат и пенсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Социальная политика довольно сильно поменялась. Особенно касаемо вопросов детей и слоев населения, которые испытывают определенные проблемы. Даже с началом СВО происходила индексация выплат и мероприятия, направленные на помощь семьям с детьми. Были финансовые выплаты, льготы детям, „Пушкинская карта“, [фонд помощи тяжелобольным детям] „Круг добра“», — сказал Борис Межуев. Политолог подчеркнул, что Конституция закрепила понимание, какой может быть семья в России. «Тема защиты традиционных ценностей, недопущений „инноваций“ в семье, брак только между мужчиной и женщиной. „Инновации“ были жестко пресечены. Такая консервативно-социальная политика вытекает из конституционных поправок. Эти вопросы меняются, подвергаются серьезным инновациям на западе, а у нас все сохраняется. Таким образом, мы сохраняем традиционное понимание семей различными религиями», — объяснил кандидат философских наук. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил Федеральному собранию конституционную реформу. В этот же день появилась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли известные правоведы, общественные деятели, политики, врачи, деятели культуры и другие представители общества. Поправки могли быть утверждены парламентом в рамках его полномочий, но Путин предложил провести общероссийское голосование. За предложенные поправки проголосовали более 58 млн россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поправки в Конституции, принятые в России в 2020 году, помогли защитить традиционное понимание семьи, а также обеспечить постоянную индексацию выплат и пенсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Социальная политика довольно сильно поменялась. Особенно касаемо вопросов детей и слоев населения, которые испытывают определенные проблемы. Даже с началом СВО происходила индексация выплат и мероприятия, направленные на помощь семьям с детьми. Были финансовые выплаты, льготы детям, „Пушкинская карта“, [фонд помощи тяжелобольным детям] „Круг добра“», — сказал Борис Межуев. Политолог подчеркнул, что Конституция закрепила понимание, какой может быть семья в России. «Тема защиты традиционных ценностей, недопущений „инноваций“ в семье, брак только между мужчиной и женщиной. „Инновации“ были жестко пресечены. Такая консервативно-социальная политика вытекает из конституционных поправок. Эти вопросы меняются, подвергаются серьезным инновациям на западе, а у нас все сохраняется. Таким образом, мы сохраняем традиционное понимание семей различными религиями», — объяснил кандидат философских наук. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил Федеральному собранию конституционную реформу. В этот же день появилась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли известные правоведы, общественные деятели, политики, врачи, деятели культуры и другие представители общества. Поправки могли быть утверждены парламентом в рамках его полномочий, но Путин предложил провести общероссийское голосование. За предложенные поправки проголосовали более 58 млн россиян.