Политолог Межуев: поправки в Конституцию позволили властям индексировать выплаты россиянам

Поправки в Конституции, принятые в России в 2020 году, помогли защитить традиционное понимание семьи, а также обеспечить постоянную индексацию выплат и пенсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев.
«Социальная политика довольно сильно поменялась. Особенно касаемо вопросов детей и слоев населения, которые испытывают определенные проблемы. Даже с началом СВО происходила индексация выплат и мероприятия, направленные на помощь семьям с детьми. Были финансовые выплаты, льготы детям, „Пушкинская карта“, [фонд помощи тяжелобольным детям] „Круг добра“», — сказал Борис Межуев.
Политолог подчеркнул, что Конституция закрепила понимание, какой может быть семья в России. «Тема защиты традиционных ценностей, недопущений „инноваций“ в семье, брак только между мужчиной и женщиной. „Инновации“ были жестко пресечены. Такая консервативно-социальная политика вытекает из конституционных поправок. Эти вопросы меняются, подвергаются серьезным инновациям на западе, а у нас все сохраняется. Таким образом, мы сохраняем традиционное понимание семей различными религиями», — объяснил кандидат философских наук.
Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил Федеральному собранию конституционную реформу. В этот же день появилась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли известные правоведы, общественные деятели, политики, врачи, деятели культуры и другие представители общества. Поправки могли быть утверждены парламентом в рамках его полномочий, но Путин предложил провести общероссийское голосование. За предложенные поправки проголосовали более 58 млн россиян.
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Поправки в Конституции, принятые в России в 2020 году, помогли защитить традиционное понимание семьи, а также обеспечить постоянную индексацию выплат и пенсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Социальная политика довольно сильно поменялась. Особенно касаемо вопросов детей и слоев населения, которые испытывают определенные проблемы. Даже с началом СВО происходила индексация выплат и мероприятия, направленные на помощь семьям с детьми. Были финансовые выплаты, льготы детям, „Пушкинская карта“, [фонд помощи тяжелобольным детям] „Круг добра“», — сказал Борис Межуев. Политолог подчеркнул, что Конституция закрепила понимание, какой может быть семья в России. «Тема защиты традиционных ценностей, недопущений „инноваций“ в семье, брак только между мужчиной и женщиной. „Инновации“ были жестко пресечены. Такая консервативно-социальная политика вытекает из конституционных поправок. Эти вопросы меняются, подвергаются серьезным инновациям на западе, а у нас все сохраняется. Таким образом, мы сохраняем традиционное понимание семей различными религиями», — объяснил кандидат философских наук. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил Федеральному собранию конституционную реформу. В этот же день появилась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли известные правоведы, общественные деятели, политики, врачи, деятели культуры и другие представители общества. Поправки могли быть утверждены парламентом в рамках его полномочий, но Путин предложил провести общероссийское голосование. За предложенные поправки проголосовали более 58 млн россиян.