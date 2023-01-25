Путин поручил сократить использование иностранной лексики в России

В России следует уменьшить использование слов иностранного происхождения. Указ о внесение поправок в документ «Основы государственной культурной политики» подписал президент России Владимир Путин.
«Абзац второй следует изложить в следующей редакции: защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации … и противодействие излишнему использованию иностранной лексики», — говорится в указе. Закон об «Основах государственной культурной политики» действует с 2014 года.
Ранее такую идею выдвигал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отмечал, что использование слов зарубежного происхождения ведет к идеологической зависимости.
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В России следует уменьшить использование слов иностранного происхождения. Указ о внесение поправок в документ «Основы государственной культурной политики» подписал президент России Владимир Путин. «Абзац второй следует изложить в следующей редакции: защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации … и противодействие излишнему использованию иностранной лексики», — говорится в указе. Закон об «Основах государственной культурной политики» действует с 2014 года. Ранее такую идею выдвигал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Он отмечал, что использование слов зарубежного происхождения ведет к идеологической зависимости.