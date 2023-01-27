Политолог указал на ошибку России, которая привела к конфликту с США

Политолог Брутер: Россия могла урегулировать конфликт с США 35 лет назад

28 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

США хотят нанести стратегическое поражение России, считает Владимир Брутер Фото: miliman/pickupimage.com Конфликт с США Россия могла урегулировать 35 лет назад, если бы сохранила целостность единого общеславянского государства. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «США считают, что они могут нанести России стратегическое поражение, сделать ее недееспособной, неоперациональной в мировой политической системе. Мы могли бы урегулировать конфликт 35 лет назад. Мы потерпели стратегическое поражение при распаде Советского Союза. Но не социалистической системы. Распад СССР на Украину и Белоруссию, который произошел добровольно по итогам не очень легитимного совещания в Беловежской пуще, вообще отрубил идею общего общеславянского государства в том виде, в котором оно существовало», — объяснил Владимир Брутер. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что оставаясь на посту главы Америки, мог бы закончить конфликт на Украине за 24 часа. По его мнению, после того, как Киев получит танки, страны Запада перейдут к отправке ядерных бомб. По словам политолога, все заявления США о возможных урегулированиях конфликта с Россией не более, чем простая игра слов. «Все, что они говорят, нужно воспринимать по принципу их же выражения, которое звучит как basket case, то есть выкидывать в мусорное ведро и даже не распечатывать. Если бы Дональд Трамп хотел что-то сделать на этом направлении, он бы сделал это еще когда был президентом США», — подчеркнул Брутер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт с США Россия могла урегулировать 35 лет назад, если бы сохранила целостность единого общеславянского государства. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «США считают, что они могут нанести России стратегическое поражение, сделать ее недееспособной, неоперациональной в мировой политической системе. Мы могли бы урегулировать конфликт 35 лет назад. Мы потерпели стратегическое поражение при распаде Советского Союза. Но не социалистической системы. Распад СССР на Украину и Белоруссию, который произошел добровольно по итогам не очень легитимного совещания в Беловежской пуще, вообще отрубил идею общего общеславянского государства в том виде, в котором оно существовало», — объяснил Владимир Брутер. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что оставаясь на посту главы Америки, мог бы закончить конфликт на Украине за 24 часа. По его мнению, после того, как Киев получит танки, страны Запада перейдут к отправке ядерных бомб. По словам политолога, все заявления США о возможных урегулированиях конфликта с Россией не более, чем простая игра слов. «Все, что они говорят, нужно воспринимать по принципу их же выражения, которое звучит как basket case, то есть выкидывать в мусорное ведро и даже не распечатывать. Если бы Дональд Трамп хотел что-то сделать на этом направлении, он бы сделал это еще когда был президентом США», — подчеркнул Брутер.