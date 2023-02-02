Baza: замминистра обороны Украины прятал 1 млн долларов в диване. Видео

02 февраля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Во время обысков в квартире замминистра обороны Украины нашли миллион долларов, сообщает Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк прятал 1 миллион долларов у себя в диване. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Видео с 1 млн долларов, спрятанных в диване у замминистра обороны Украины, опубликовали местные СМИ. Сообщается, что деньги были обнаружены во время обыска в квартире у Александра Миронюка», — говорится в материале со ссылкой на издание «Украинская правда». В материале уточняется, что сам обыск в квартире проходил в августе прошлого года. Но, несмотря на это, видео было опубликовано только сегодня. Миронюк причастен к хищению денег во время закупок бронежилетов и другой военной амуниции.

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк прятал 1 миллион долларов у себя в диване. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Видео с 1 млн долларов, спрятанных в диване у замминистра обороны Украины, опубликовали местные СМИ. Сообщается, что деньги были обнаружены во время обыска в квартире у Александра Миронюка», — говорится в материале со ссылкой на издание «Украинская правда». В материале уточняется, что сам обыск в квартире проходил в августе прошлого года. Но, несмотря на это, видео было опубликовано только сегодня. Миронюк причастен к хищению денег во время закупок бронежилетов и другой военной амуниции.