Во время обысков в квартире замминистра обороны Украины нашли миллион долларов, сообщает Baza
Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк прятал 1 миллион долларов у себя в диване. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Видео с 1 млн долларов, спрятанных в диване у замминистра обороны Украины, опубликовали местные СМИ. Сообщается, что деньги были обнаружены во время обыска в квартире у Александра Миронюка», — говорится в материале со ссылкой на издание «Украинская правда».
В материале уточняется, что сам обыск в квартире проходил в августе прошлого года. Но, несмотря на это, видео было опубликовано только сегодня. Миронюк причастен к хищению денег во время закупок бронежилетов и другой военной амуниции.
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