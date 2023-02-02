Baza: замминистра обороны Украины прятал 1 млн долларов в диване. Видео

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Во время обысков в квартире замминистра обороны Украины нашли миллион долларов, сообщает Baza Фото:

Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк прятал 1 миллион долларов у себя в диване. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Видео с 1 млн долларов, спрятанных в диване у замминистра обороны Украины, опубликовали местные СМИ. Сообщается, что деньги были обнаружены во время обыска в квартире у Александра Миронюка», — говорится в материале со ссылкой на издание «Украинская правда».

В материале уточняется, что сам обыск в квартире проходил в августе прошлого года. Но, несмотря на это, видео было опубликовано только сегодня. Миронюк причастен к хищению денег во время закупок бронежилетов и другой военной амуниции.

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Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк прятал 1 миллион долларов у себя в диване. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Видео с 1 млн долларов, спрятанных в диване у замминистра обороны Украины, опубликовали местные СМИ. Сообщается, что деньги были обнаружены во время обыска в квартире у Александра Миронюка», — говорится в материале со ссылкой на издание «Украинская правда». В материале уточняется, что сам обыск в квартире проходил в августе прошлого года. Но, несмотря на это, видео было опубликовано только сегодня. Миронюк причастен к хищению денег во время закупок бронежилетов и другой военной амуниции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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