Шольцу предрекли крах из-за сотрудничества с коррупционерами

02 февраля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Большая часть ФРГ пришла в ужас из-за решения Шольца по танкам, уверен полковник Макгрегор Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Leopard Украине, которая считается одной из самых коррумпированных стран. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не могу представить, чтобы канцлер [Гельмут] Коль или канцлер [Гельмут] Шмидт (первый и пятый федеральные канцлеры ФРГ — прим. URA.RU) встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube . По мнению экс-советника главы Пентагона, большая часть населения Германии пришла в ужас после решения Шольца об отправке боевых машин на Украину. «Они [граждане ФРГ] знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — резюмировал Макгрегор. В конце января Шольц, после долгих колебаний, согласился отправить Киеву 14 танков Leopard 2. До этого власти Германии сомневались, стоит ли поставлять данное вооружение на Украину в свете прошлых исторических событий. В Госдуме предупреждали, что новая немецкая военная техника рискует повторить судьбу той, что была сожжена Красной армией под Сталинградом в 1943 году. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что современные танки Leopard 2 имеют такие же кресты, что и танки времен ВОВ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Leopard Украине, которая считается одной из самых коррумпированных стран. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не могу представить, чтобы канцлер [Гельмут] Коль или канцлер [Гельмут] Шмидт (первый и пятый федеральные канцлеры ФРГ — прим. URA.RU) встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube. По мнению экс-советника главы Пентагона, большая часть населения Германии пришла в ужас после решения Шольца об отправке боевых машин на Украину. «Они [граждане ФРГ] знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — резюмировал Макгрегор. В конце января Шольц, после долгих колебаний, согласился отправить Киеву 14 танков Leopard 2. До этого власти Германии сомневались, стоит ли поставлять данное вооружение на Украину в свете прошлых исторических событий. В Госдуме предупреждали, что новая немецкая военная техника рискует повторить судьбу той, что была сожжена Красной армией под Сталинградом в 1943 году. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что современные танки Leopard 2 имеют такие же кресты, что и танки времен ВОВ.