«Интерфакс»: российские банки заставят открывать счета для бедных

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Значимые банки смогут предоставлять такие услуги уже с 1 июля 2024 года Фото:

В России хотят призвать значимые банки открывать счета и вклады для малообеспеченных граждан с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ.

«Предлагается обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения», — передает содержимое законопроекта «Интерфакс». Отмечается, что остальные кредитные учреждения будут иметь возможность предлагать такие услуги не позднее 1 июля 2025 года. Использовать эту услугу смогут граждане, получающие меры социальной поддержки. Срок предоставления составит менее года с возможностью продления еще на год.

Максимальный размер средств на счете не будет превышать 100 тысяч рублей, а сами средства будут исключительно в рублях. Комиссия не будет взиматься за открытие и обслуживание счетов и вкладов, а также за операции в размере не превышающим 15 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.

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В России хотят призвать значимые банки открывать счета и вклады для малообеспеченных граждан с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ. «Предлагается обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения», — передает содержимое законопроекта «Интерфакс». Отмечается, что остальные кредитные учреждения будут иметь возможность предлагать такие услуги не позднее 1 июля 2025 года. Использовать эту услугу смогут граждане, получающие меры социальной поддержки. Срок предоставления составит менее года с возможностью продления еще на год. Максимальный размер средств на счете не будет превышать 100 тысяч рублей, а сами средства будут исключительно в рублях. Комиссия не будет взиматься за открытие и обслуживание счетов и вкладов, а также за операции в размере не превышающим 15 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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