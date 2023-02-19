Пассажир устроил «стриптиз» на взлетно-посадочной полосе в Домодедово. Видео

19 февраля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Дебошир полуголым гулял по взлетно-посадочной полосе, рассказали очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажир рейса «Москва — Казань» разделся по пояс и прошелся по взлетно-посадочной полосе. Самолет улетел без него. Об этом сообщается в российских СМИ. «Пассажир рейса „Москва — Казань“ сначала громко разговаривал в самолете и ругался матом, а после выбежал на взлетно-посадочную полосу и устроил там полуголый марафон», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что пассажир игнорировал замечания пассажиров в самолете. В конце истории рейс улетел без него.

Пассажир рейса «Москва — Казань» разделся по пояс и прошелся по взлетно-посадочной полосе. Самолет улетел без него. Об этом сообщается в российских СМИ. «Пассажир рейса „Москва — Казань“ сначала громко разговаривал в самолете и ругался матом, а после выбежал на взлетно-посадочную полосу и устроил там полуголый марафон», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что пассажир игнорировал замечания пассажиров в самолете. В конце истории рейс улетел без него.