Дебошир полуголым гулял по взлетно-посадочной полосе, рассказали очевидцы
Пассажир рейса «Москва — Казань» разделся по пояс и прошелся по взлетно-посадочной полосе. Самолет улетел без него. Об этом сообщается в российских СМИ.
«Пассажир рейса „Москва — Казань“ сначала громко разговаривал в самолете и ругался матом, а после выбежал на взлетно-посадочную полосу и устроил там полуголый марафон», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что пассажир игнорировал замечания пассажиров в самолете. В конце истории рейс улетел без него.
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