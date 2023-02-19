Пассажир устроил «стриптиз» на взлетно-посадочной полосе в Домодедово. Видео

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
Дебошир полуголым гулял по взлетно-посадочной полосе, рассказали очевидцы Фото:

Пассажир рейса «Москва — Казань» разделся по пояс и прошелся по взлетно-посадочной полосе. Самолет улетел без него. Об этом сообщается в российских СМИ.

«Пассажир рейса „Москва — Казань“ сначала громко разговаривал в самолете и ругался матом, а после выбежал на взлетно-посадочную полосу и устроил там полуголый марафон», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что пассажир игнорировал замечания пассажиров в самолете. В конце истории рейс улетел без него.

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Пассажир рейса «Москва — Казань» разделся по пояс и прошелся по взлетно-посадочной полосе. Самолет улетел без него. Об этом сообщается в российских СМИ. «Пассажир рейса „Москва — Казань“ сначала громко разговаривал в самолете и ругался матом, а после выбежал на взлетно-посадочную полосу и устроил там полуголый марафон», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что пассажир игнорировал замечания пассажиров в самолете. В конце истории рейс улетел без него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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