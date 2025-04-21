Белый дом поставил точку в скандале с Хегсетом

В Белом доме сообщили, что новости о якобы поиске замены действующего главы Пентагона Пита Хегсета являются фейком. Ранее NPR писал, что на фоне череды скандалов с участием Хегсета уже начали искать нового кандидата.
«Неверно. Фейковые новости!» — говорится в комментарии на странице Белого дома в соцсети Х. При этом неназванный американский чиновник заявил NPR, что администрация президента США Дональда Трампа уже начала искать замену Хегсета.
Ранее The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в марте руководитель Пентагона разместил сведения о планируемых ударах по территории Йемена в семейном чате мессенджера Signal. Среди участников этого чата были не только его коллеги, но также его супруга, брат и адвокат.
После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает Хегсета и высоко оценивает его деятельность. Она подчеркнула, что министр обороны выполняет свои обязанности на исключительно высоком уровне.
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