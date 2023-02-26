Бывший пресс-секретарь Медведева получила новую работу

Заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший пресс-секретарь экс-президента России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинет свой пост. С 1 марта она станет директором по развитию Московской школы управления «Сколково».
«Я очень благодарна [председателю ВЭБ.РФ] Игорю Шувалову и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются», — заявила Наталья Тимакова РБК. Она занимала пост зампреда ВЭБ.РФ с 2018 года.
Наталья Тимакова известна как бывший пресс-секретарь экс-президента России, а затем премьер-министра Дмитрия Медведева. Она занимала эту должность в течение 10 лет. Ранее Тимакова возглавляла пресс-службу президента России. До госслужбы она работала в качестве журналиста в изданиях «Московский комсомолец», «Коммерсант», «Интерфакс».
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