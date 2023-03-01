Кремль пообещал разобраться с вывешиванием флага Украины в РУДН

01 марта 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Необходимо детально разобраться с моментом вывешивания украинского флага в РУДН, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инцидент с вывешиванием украинского флага в главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) требует прояснения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нужно выяснить детали, кто вывешивал и что за мероприятие. Я не склонен воспринимать СМИ как первоисточник. Это флаг того режима, против которого мы ведем СВО. И абстрагироваться нельзя от этих условий», — заявил Песков. Ранее стало известно, что в главном корпусе РУДН был вывешен флаг Украины. По некоторой информации, это было связано с проведением выставки «Землячество Украины».

Инцидент с вывешиванием украинского флага в главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) требует прояснения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нужно выяснить детали, кто вывешивал и что за мероприятие. Я не склонен воспринимать СМИ как первоисточник. Это флаг того режима, против которого мы ведем СВО. И абстрагироваться нельзя от этих условий», — заявил Песков. Ранее стало известно, что в главном корпусе РУДН был вывешен флаг Украины. По некоторой информации, это было связано с проведением выставки «Землячество Украины».