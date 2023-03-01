Кремль пообещал разобраться с вывешиванием флага Украины в РУДН

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Необходимо детально разобраться с моментом вывешивания украинского флага в РУДН, заявил Дмитрий Песков Фото:

Инцидент с вывешиванием украинского флага в главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) требует прояснения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нужно выяснить детали, кто вывешивал и что за мероприятие. Я не склонен воспринимать СМИ как первоисточник. Это флаг того режима, против которого мы ведем СВО. И абстрагироваться нельзя от этих условий», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в главном корпусе РУДН был вывешен флаг Украины. По некоторой информации, это было связано с проведением выставки «Землячество Украины».

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Инцидент с вывешиванием украинского флага в главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) требует прояснения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нужно выяснить детали, кто вывешивал и что за мероприятие. Я не склонен воспринимать СМИ как первоисточник. Это флаг того режима, против которого мы ведем СВО. И абстрагироваться нельзя от этих условий», — заявил Песков. Ранее стало известно, что в главном корпусе РУДН был вывешен флаг Украины. По некоторой информации, это было связано с проведением выставки «Землячество Украины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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