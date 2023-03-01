Кремль пообещал разобраться с вывешиванием флага Украины в РУДН

Инцидент с вывешиванием украинского флага в главном корпусе Российского университета дружбы народов (РУДН) требует прояснения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нужно выяснить детали, кто вывешивал и что за мероприятие. Я не склонен воспринимать СМИ как первоисточник. Это флаг того режима, против которого мы ведем СВО. И абстрагироваться нельзя от этих условий», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что в главном корпусе РУДН был вывешен флаг Украины. По некоторой информации, это было связано с проведением выставки «Землячество Украины».
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