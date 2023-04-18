«Известия»: в России введут ограничения для бывших членов ВСУ

19 апреля 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Занимать должности госслужащих не смогут люди, служащие в ВСУ с 2014 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы предложили запретить бывшим членам ВСУ занимать должности госслужащих в России, включая посты на присоединенных территориях. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который парламентарии рассмотрят в ближайшее время. «Занимать должности госслужащих не смогут люди, служащие в ВСУ с 2014 года, а также те, кто участвовал в конфликте с Россией на стороне Киева. Инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ», — передают содержание пояснительной записки к документу «Известия». Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что уже известны случаи спекуляции на тему назначения того или иного человека — например, «активиста» в Запорожской области. По его словам, чтобы предотвратить такие ситуации необходимо внести законодательные изменения, которые поставят точку. Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести стоит отправлять в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев предложил усилить границы РФ из-за угрозы биовойны. Он отметил, что США готовят против России новое биологическое оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы предложили запретить бывшим членам ВСУ занимать должности госслужащих в России, включая посты на присоединенных территориях. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который парламентарии рассмотрят в ближайшее время. «Занимать должности госслужащих не смогут люди, служащие в ВСУ с 2014 года, а также те, кто участвовал в конфликте с Россией на стороне Киева. Инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ», — передают содержание пояснительной записки к документу «Известия». Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что уже известны случаи спекуляции на тему назначения того или иного человека — например, «активиста» в Запорожской области. По его словам, чтобы предотвратить такие ситуации необходимо внести законодательные изменения, которые поставят точку. Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести стоит отправлять в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев предложил усилить границы РФ из-за угрозы биовойны. Он отметил, что США готовят против России новое биологическое оружие.