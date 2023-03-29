В Госдуме согласились отправлять на спецоперацию обвиняемых до решения суда

29 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Добровольцев из числа проходящих по уголовному делу стоит отправлять в штурмовые войска, считает депутат Дмитрий Кузнецов Фото (архив): Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести стоит отправлять в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине, но в штурмовые войска, где есть риск для жизни. Эту идею в беседе с URA.RU поддержал член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Считаю, это правильная идея — предоставлять такую возможность [стать добровольцев вместо получения наказания] заключенным и, в том числе, обвиняемым. Доказать свое раскаяние, свои изменения тем, чтобы рисковать своей жизнью во имя страны. Работа это непростая. Всячески поддерживаю идею, потому что верю в Бога и в свободную волю человека. Считаю, что любой преступник, если у него есть сильное желание, может стать героем. Только тут очень важный момент. Речь идет не о том, чтобы люди шли добровольцами просто в общем порядке. Речь идет о службе в штурмовых ротах типа ЧВК „Вагнер“. Туда, где реально связано с опасностью для жизни, где высокие потери, где человек понимает, что он идет на возможную смерть ради родины», — объяснил Дмитрий Кузнецов. С коллегой по оборонному комитету согласился и депутат Госдумы Андрей Гурулев, посчитав необходимым разрешить отправлять на СВО проходящих по уголовным делам подозреваемыми или обвиняемыми. «Я не знаю, как правильно сделать это в юридической плоскости. Но я четко уверен в том, что все, кто сегодня готов с оружием в руках защищать нашу Родину, должны быть на передовой», — ответил депутат на вопрос URA.RU о необходимости такого закона. Ранее депутаты челябинского заксобрания предложили обвиняемым и подозреваемым, чье дело находится на рассмотрении, разрешить отправляться на спецоперацию добровольцами. Речь идет о гражданах, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Если они проявят желание защищать страну, суд с согласия прокурора должен иметь возможность прекратить уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой или средней тяжести стоит отправлять в качестве добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине, но в штурмовые войска, где есть риск для жизни. Эту идею в беседе с URA.RU поддержал член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Считаю, это правильная идея — предоставлять такую возможность [стать добровольцев вместо получения наказания] заключенным и, в том числе, обвиняемым. Доказать свое раскаяние, свои изменения тем, чтобы рисковать своей жизнью во имя страны. Работа это непростая. Всячески поддерживаю идею, потому что верю в Бога и в свободную волю человека. Считаю, что любой преступник, если у него есть сильное желание, может стать героем. Только тут очень важный момент. Речь идет не о том, чтобы люди шли добровольцами просто в общем порядке. Речь идет о службе в штурмовых ротах типа ЧВК „Вагнер“. Туда, где реально связано с опасностью для жизни, где высокие потери, где человек понимает, что он идет на возможную смерть ради родины», — объяснил Дмитрий Кузнецов. С коллегой по оборонному комитету согласился и депутат Госдумы Андрей Гурулев, посчитав необходимым разрешить отправлять на СВО проходящих по уголовным делам подозреваемыми или обвиняемыми. «Я не знаю, как правильно сделать это в юридической плоскости. Но я четко уверен в том, что все, кто сегодня готов с оружием в руках защищать нашу Родину, должны быть на передовой», — ответил депутат на вопрос URA.RU о необходимости такого закона. Ранее депутаты челябинского заксобрания предложили обвиняемым и подозреваемым, чье дело находится на рассмотрении, разрешить отправляться на спецоперацию добровольцами. Речь идет о гражданах, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Если они проявят желание защищать страну, суд с согласия прокурора должен иметь возможность прекратить уголовное дело.