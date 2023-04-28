ВСУ готовы к контрнаступлению: главное к вечеру 28 апреля

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, украина, танк, ВСУ, stock
Алексей Резников рассказал, что ВСУ ждут указа, чтобы начать наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия готова начать контрнаступление. Солдаты ВСУ атаковали Донецк. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 апреля.

  • ВСУ готовы начать запланированное наступление на Россию. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Оно начнется, как только появится соответствующее указание Генштаба Украины.
  • Российские военные впервые уничтожили немецкий Gepard. Также были уничтожены три установки С-300 и ЗРК «Бук».
  • В Пентагоне пообещали провести встречи с союзниками Украины, чтобы побудить их ускорить поставки. Всего они планируют провести 40 встреч.
  • Украинские солдаты атаковали Донецк. Один из снарядов попал в маршрутку, все пассажиры погибли. Местный житель рассказал о случившемся журналисту Пятого канала.
  • В США заметили, что Россия поменяла тактику применения ракет в зоне спецоперации. Теперь украинской армии сложнее отбивать удары. Россия нанесла ракетный удар по штабу обороны ВСУ в Бахмуте (Артемовске).
  • Украинская армия стягивает резервы к Бахмуту (Артемовску). Сейчас подразделения ВСУ оседают в близлежащих городах, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также он рассказал, что украинские снайперы активизировались на купянском и краснолиманском направлениях.
  • Истребители советского образца, которые Украине передали Польша и Словакия, не помогут украинской армии. Эти истребители не способны попасть по отдаленным целям.
  • Украинские военкомы будут отправляться в зону спецоперации. Соответствующее поручение президент Украины Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Валерию Залужному.
  • Президент России Владимир Путин подписал указ, который признает всех участников спецоперации и ополченцев Донбасса ветеранами. Они смогут претендовать на все полагающиеся социальные гарантии.

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Украинская армия готова начать контрнаступление. Солдаты ВСУ атаковали Донецк. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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