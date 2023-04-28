ВСУ готовы к контрнаступлению: главное к вечеру 28 апреля

Алексей Резников рассказал, что ВСУ ждут указа, чтобы начать наступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия готова начать контрнаступление. Солдаты ВСУ атаковали Донецк. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 апреля.
- ВСУ готовы начать запланированное наступление на Россию. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Оно начнется, как только появится соответствующее указание Генштаба Украины.
- Российские военные впервые уничтожили немецкий Gepard. Также были уничтожены три установки С-300 и ЗРК «Бук».
- В Пентагоне пообещали провести встречи с союзниками Украины, чтобы побудить их ускорить поставки. Всего они планируют провести 40 встреч.
- Украинские солдаты атаковали Донецк. Один из снарядов попал в маршрутку, все пассажиры погибли. Местный житель рассказал о случившемся журналисту Пятого канала.
- В США заметили, что Россия поменяла тактику применения ракет в зоне спецоперации. Теперь украинской армии сложнее отбивать удары. Россия нанесла ракетный удар по штабу обороны ВСУ в Бахмуте (Артемовске).
- Украинская армия стягивает резервы к Бахмуту (Артемовску). Сейчас подразделения ВСУ оседают в близлежащих городах, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также он рассказал, что украинские снайперы активизировались на купянском и краснолиманском направлениях.
- Истребители советского образца, которые Украине передали Польша и Словакия, не помогут украинской армии. Эти истребители не способны попасть по отдаленным целям.
- Украинские военкомы будут отправляться в зону спецоперации. Соответствующее поручение президент Украины Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Валерию Залужному.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, который признает всех участников спецоперации и ополченцев Донбасса ветеранами. Они смогут претендовать на все полагающиеся социальные гарантии.
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