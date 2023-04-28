Зеленский поручил отправить военкомов на фронт 28 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 + Министр обороны Украины Резников заявил, что Зеленский украинских военкомов будут отправлять на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военных комиссаров из центров комплектаций на фронт. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников «[Зеленский] дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному — подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций — прим. ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта», — цитирует Алексея Резникова издание «Укринформ». Уточняется, что по замыслу Зеленского, на место отправленных военкомов назначать военных, получивших ранения. Ранее газета Financial Times сообщала, что правительство Украины ожидает, что ряды их вооруженных сил пополнят 40 000 солдат. Из-за ускоренных темпов мобилизации среди местных жителей началась паника. Украина предпринимает агрессивные методы для призыва мужчин, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военных комиссаров из центров комплектаций на фронт. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников «[Зеленский] дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному — подавляющее большинство военкомов, давно сидящих (в центрах комплектаций — прим. ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта», — цитирует Алексея Резникова издание «Укринформ». Уточняется, что по замыслу Зеленского, на место отправленных военкомов назначать военных, получивших ранения. Ранее газета Financial Times сообщала, что правительство Украины ожидает, что ряды их вооруженных сил пополнят 40 000 солдат. Из-за ускоренных темпов мобилизации среди местных жителей началась паника. Украина предпринимает агрессивные методы для призыва мужчин, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям