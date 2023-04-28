WP: подаренные Украине истребители МиГ не дадут превосходства в воздухе

28 апреля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Украине истребители МиГ не дают превосходство в воздухе Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты и военные эксперты говорят, что пожертвованные истребители МиГ-29 не дадут им превосходства в воздухе. Об этом сообщает газета The Washington Post. «По словам украинских официальных лиц и экспертов, МиГ-29, впервые введенный в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а затем модернизированный в соответствии с современными требованиями боевых действий, не превосходит российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами. Пожертвованные самолеты не меняют правила игры и не дадут Украине превосходства в воздухе», — пишет газета The Washington Post . Недостатки советских истребителей указывают на общие ограничения в боевых планах Киева и затрудняют проведение долгожданного наступления, пишут журналисты. В этом контексте увеличение количества МиГов не является решением передовых проблем Украины, говорят украинские официальные лица. По словам украинского представителя ВВС Юрия Игната, радиолокатор советских истребителей далеко не работает, поэтому их ракеты не достигают больших расстояний. «Нам нужны новые, современные поколения самолетов», — заявил Игнат.



Ранее в США заявляли, что передача современных истребителей F-16 не обеспечит преимущество в конфликте с Россией, потому что обучение пилотов и механиков займет от восьми месяцев до года. Но Украине предложили альтернативу, которая смогла бы переломить ход спецоперации — шведский JAS 39 Gripen. Об этом сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские солдаты и военные эксперты говорят, что пожертвованные истребители МиГ-29 не дадут им превосходства в воздухе. Об этом сообщает газета The Washington Post. «По словам украинских официальных лиц и экспертов, МиГ-29, впервые введенный в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а затем модернизированный в соответствии с современными требованиями боевых действий, не превосходит российские самолеты, оснащенные более новыми радиолокационными и ракетными системами. Пожертвованные самолеты не меняют правила игры и не дадут Украине превосходства в воздухе», — пишет газета The Washington Post. Недостатки советских истребителей указывают на общие ограничения в боевых планах Киева и затрудняют проведение долгожданного наступления, пишут журналисты. В этом контексте увеличение количества МиГов не является решением передовых проблем Украины, говорят украинские официальные лица. По словам украинского представителя ВВС Юрия Игната, радиолокатор советских истребителей далеко не работает, поэтому их ракеты не достигают больших расстояний. «Нам нужны новые, современные поколения самолетов», — заявил Игнат. Ранее в США заявляли, что передача современных истребителей F-16 не обеспечит преимущество в конфликте с Россией, потому что обучение пилотов и механиков займет от восьми месяцев до года. Но Украине предложили альтернативу, которая смогла бы переломить ход спецоперации — шведский JAS 39 Gripen. Об этом сообщает телеканал 360.