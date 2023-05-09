Байден выделит 1,2 млрд долларов Украине

Власти США выделили Украине новый пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева, сообщили в Минобороны США.
«Администрация [президента США Джо] Байдена объявляет о дополнительной помощи для Украины. Им предоставят пакет на сумму до 1,2 млрд долларов на укрепление противовоздушной обороны и пополнения боеприпасов», — пишет
Ранее сообщалось, что Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности. До этого Евросоюз предоставил Киеву финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет.
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