Байден выделит 1,2 млрд долларов Украине

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
США выделит Киеву средства на противовоздушную оборону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США выделили Украине новый пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева, сообщили в Минобороны США.

«Администрация [президента США Джо] Байдена объявляет о дополнительной помощи для Украины. Им предоставят пакет на сумму до 1,2 млрд долларов на укрепление противовоздушной обороны и пополнения боеприпасов», — пишет Минобороны США на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности. До этого Евросоюз предоставил Киеву финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет.

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Власти США выделили Украине новый пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева, сообщили в Минобороны США. «Администрация [президента США Джо] Байдена объявляет о дополнительной помощи для Украины. Им предоставят пакет на сумму до 1,2 млрд долларов на укрепление противовоздушной обороны и пополнения боеприпасов», — пишет Минобороны США на официальном сайте. Ранее сообщалось, что Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности. До этого Евросоюз предоставил Киеву финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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