В Пентагоне объяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с контрнаступлением ВСУ 09 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 + Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет помощи Украине на сумму до 1,2 миллиарда долларов не связан с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга в Пентагоне. Трансляция велась в социальной сети Twitter. Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США отметили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления, передает RT. Новый пакет помощи Украине на сумму до 1,2 миллиарда долларов не связан с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга в Пентагоне. Трансляция велась в социальной сети Twitter. Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США отметили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям