09 мая 2023

В Пентагоне объяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине

Пентагон: новый пакет помощи Украине не связан с контрнаступлением ВСУ
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Новый пакет помощи США Украине на 1,2 млрд долларов не связан с ближайшими планами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый пакет помощи Украине на сумму до 1,2 миллиарда долларов не связан с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга в Пентагоне. Трансляция велась в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США отметили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления, передает RT.

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Новый пакет помощи Украине на сумму до 1,2 миллиарда долларов не связан с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга в Пентагоне. Трансляция велась в социальной сети Twitter. Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США отметили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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