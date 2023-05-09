В Пентагоне объяснили, на что выделили новый пакет помощи Украине

Новый пакет помощи Украине на сумму до 1,2 миллиарда долларов не связан с контрнаступлением ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Следующий шаг в этом процессе: рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины», — сказал Райдер в ходе брифинга в Пентагоне. Трансляция велась в социальной сети Twitter.
Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США отметили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 мая в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления, передает RT.
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