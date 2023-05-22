Экс-сотрудника Генпрокуратуры отправили под арест за взятку в 1 млн долларов 23 мая 2023 в 00:38 Размер текста - 17 + Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ отправили под домашний арест на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего работника главного управления кадров Генпрокуратуры России Максима Ковалева отправили под домашний арест на два месяца по делу о взятке в один миллион долларов. Об этом заявил источник в правоохранительных органах. «Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца экс-сотрудника Генпрокуратуры Максима Ковалева. Он подозревается в получении взятки в один млн долларов», — пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Свою вину подозреваемый признал. Ранее сообщалось, что по этому делу также проходит бывший прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов, пишет «Коммерсант». Также отмечается, что сразу после задержания Ковалев был уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам. Бывшего работника главного управления кадров Генпрокуратуры России Максима Ковалева отправили под домашний арест на два месяца по делу о взятке в один миллион долларов. Об этом заявил источник в правоохранительных органах. «Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца экс-сотрудника Генпрокуратуры Максима Ковалева. Он подозревается в получении взятки в один млн долларов», — пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Свою вину подозреваемый признал. Ранее сообщалось, что по этому делу также проходит бывший прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов, пишет «Коммерсант». Также отмечается, что сразу после задержания Ковалев был уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям