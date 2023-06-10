10 июня 2023

В России предложили переименовать праздник 12 июня

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Сергей Малинкович предложил переименовать праздник в «День великой России» Фото:

Праздник 12 июня предложили переименовать в «День великой России». С таким заявлением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«У нас есть такое предложение. Переименовать этот день (12 июня — прим. URA.RU), чтобы он назывался День великой России», — передает слова Сергея Малинковича РИА Новости.

По словам председателя партии «Коммунисты России», такая формулировка праздника за последние полтора года стала более понятна россиянам и приобрела новое значение. Кроме этого Малинкович предложил сделать день начала спецоперации на Украине 22 февраля официальным праздником.

Ранее URA.RU приготовило специальный материал об истории самого молодого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В статье подробно рассказано, куда можно сходить в официальный выходной день.

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Праздник 12 июня предложили переименовать в «День великой России». С таким заявлением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. «У нас есть такое предложение. Переименовать этот день (12 июня — прим. URA.RU), чтобы он назывался День великой России», — передает слова Сергея Малинковича РИА Новости. По словам председателя партии «Коммунисты России», такая формулировка праздника за последние полтора года стала более понятна россиянам и приобрела новое значение. Кроме этого Малинкович предложил сделать день начала спецоперации на Украине 22 февраля официальным праздником. Ранее URA.RU приготовило специальный материал об истории самого молодого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В статье подробно рассказано, куда можно сходить в официальный выходной день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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