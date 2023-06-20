У абитуриентов появился шанс добрать баллы для поступления в вузы «Единая Россия» ввела возможность получения дополнительных баллов по ЕГЭ за сдачу ГТО 20 июня 2023 в 16:57 Размер текста - 17 + Абитуриенты смогут поучаствовать в ГТО, чтобы получить дополнительные баллы для ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Абитуриенты в России смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы. В рамках всероссийского марафона «Сила России» они смогут сдать нормы ГТО и получить до 10 дополнительных баллов. Инициатива реализована партией «Единая Россия» в честь Дня Молодежи, проходящего 24 июня. «Специально в День молодежи, <…> мы сделали площадки, на которых любой желающий может попробовать свои силы и сдать нормативы из программы ГТО. Это отличная возможность <…> начать набирать баллы, либо добрать необходимое количество, чтобы получить значок ГТО, который поможет выпускным классам при поступлении в вуз», — рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. Материал опубликован на сайте партии. Там уточнили, что значок ГТО позволит получить до 10 дополнительных баллов при поступлении. Записаться на сдачу норм ГТО можно на сайте проекта «Сила России». Спортивные мероприятия пройдут во многих крупных городах РФ. Например, в Москве мероприятие пройдет в московском парке «Яуза». Сдать нормы ГТО можно будет до 12 августа. В рамках соревнований доступны популярные виды спорта, среди которых футбол, волейбол и другие. Абитуриенты в России смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы. В рамках всероссийского марафона «Сила России» они смогут сдать нормы ГТО и получить до 10 дополнительных баллов. Инициатива реализована партией «Единая Россия» в честь Дня Молодежи, проходящего 24 июня. «Специально в День молодежи, <…> мы сделали площадки, на которых любой желающий может попробовать свои силы и сдать нормативы из программы ГТО. Это отличная возможность <…> начать набирать баллы, либо добрать необходимое количество, чтобы получить значок ГТО, который поможет выпускным классам при поступлении в вуз», — рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. Материал опубликован на сайте партии. Там уточнили, что значок ГТО позволит получить до 10 дополнительных баллов при поступлении. Записаться на сдачу норм ГТО можно на сайте проекта «Сила России». Спортивные мероприятия пройдут во многих крупных городах РФ. Например, в Москве мероприятие пройдет в московском парке «Яуза». Сдать нормы ГТО можно будет до 12 августа. В рамках соревнований доступны популярные виды спорта, среди которых футбол, волейбол и другие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям