Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Осужденные смогут вступить в ряды ВС РФ Фото:

Осужденные россияне смогут добровольно проходить военную службу по контракту. Совет Федерации одобрил законопроект, ранее принятый Госдумой. Такая возможность для лиц, отбывающих наказание, предусмотрена лишь в военное время либо в период мобилизации.

«Совет Федерации одобрил изменения. <…> Предоставляется право гражданам, отбывшим наказание, имеющим судимость и находящимся под следствием, заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ», — рассказал сенатор Дмитрий Перминов. Его слова приводит «Парламентская газета».

Однако заключать контракт по-прежнему не могут граждане, осужденные за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Судимый может быть призван на военную службу лишь в военное время либо в период мобилизации. Сама судимость в таком случае снимается досрочно.

Также Совфед принял законопроект, по которому прохождение военной службы по призыву будет учитываться в качестве одного из индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в вузы. Выполнение задач в зоне СВО будет приравнено к индивидуальным достижениям.

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Осужденные россияне смогут добровольно проходить военную службу по контракту. Совет Федерации одобрил законопроект, ранее принятый Госдумой. Такая возможность для лиц, отбывающих наказание, предусмотрена лишь в военное время либо в период мобилизации. «Совет Федерации одобрил изменения. <…> Предоставляется право гражданам, отбывшим наказание, имеющим судимость и находящимся под следствием, заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ», — рассказал сенатор Дмитрий Перминов. Его слова приводит «Парламентская газета». Однако заключать контракт по-прежнему не могут граждане, осужденные за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Судимый может быть призван на военную службу лишь в военное время либо в период мобилизации. Сама судимость в таком случае снимается досрочно. Также Совфед принял законопроект, по которому прохождение военной службы по призыву будет учитываться в качестве одного из индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в вузы. Выполнение задач в зоне СВО будет приравнено к индивидуальным достижениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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