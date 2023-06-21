Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Осужденные россияне смогут добровольно проходить военную службу по контракту. Совет Федерации одобрил законопроект, ранее принятый Госдумой. Такая возможность для лиц, отбывающих наказание, предусмотрена лишь в военное время либо в период мобилизации.
«Совет Федерации одобрил изменения. <…> Предоставляется право гражданам, отбывшим наказание, имеющим судимость и находящимся под следствием, заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ», — рассказал сенатор Дмитрий Перминов. Его слова приводит «Парламентская газета».
Однако заключать контракт по-прежнему не могут граждане, осужденные за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Судимый может быть призван на военную службу лишь в военное время либо в период мобилизации. Сама судимость в таком случае снимается досрочно.
Также Совфед принял законопроект, по которому прохождение военной службы по призыву будет учитываться в качестве одного из индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в вузы. Выполнение задач в зоне СВО будет приравнено к индивидуальным достижениям.
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